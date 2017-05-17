В Москве скончался российский космонавт из первого отряда

"В последнее время он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в госпитале Мандрыка, где и скончался сегодня в реанимации", — отметил источник в ракетно-космической отрасли.

Горбатко впервые вышел в космос в октябре 1969 года на космическом корабле "Союз-7". Второй полет космонавт совершил в 1977 году на космическом корабле "Союз-24" и орбитальной станции "Салют-5", а третий — в июле 1980 года на космических кораблях "Союз-36", "Союз-37" и орбитальной станции "Салют-6", пишет polit.ru.

Решение об отборе и подготовке космонавтов к первому космическому полёту на космическом корабле "Восток" было принято в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 22-10 от 5 января 1959 года и в Постановлении Совета Министров СССР № 569—264 от 22 мая 1959 года.

Справка

Виктор Горбатко (1934—2017), лётчик ВВС, три космических полёта: 12 октября—17 октября 1969 года, Союз-7; 7 февраля—25 февраля 1977 года, Союз-24; 23 июля—31 июля 1980 года, Союз-37.

Покинул отряд космонавтов 28 августа 1982 года.