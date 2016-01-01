В Москве скончался внук Иосифа Сталина

Евгений Джугашвили, внук советского вождя Иосифа Сталина, сегодня найден мёртвым на одной из улиц Москвы, пишет Life.
Прохожие вызвали "скорую помощь", но спасти Джугашвили не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть. Причина смерти 80-летнего пенсионера пока неизвестна.
Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова.
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