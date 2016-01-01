В Москве скончался внук Иосифа Сталина

Прохожие вызвали "скорую помощь", но спасти Джугашвили не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть. Причина смерти 80-летнего пенсионера пока неизвестна.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова.