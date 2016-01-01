В Москве скончался внук Иосифа Сталина

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Сегодня, 19:25.
Происшествия

Евгений Джугашвили, внук советского вождя Иосифа Сталина, сегодня найден мёртвым на одной из улиц Москвы, пишет Life.

Евгений Джугашвили.
Евгений Джугашвили. Фото: Moscow-Baku.ru.

Прохожие вызвали "скорую помощь", но спасти Джугашвили не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть. Причина смерти 80-летнего пенсионера пока неизвестна.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова.

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