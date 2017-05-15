В Москве сотрудник МИД застрелил знакомую и её дочь, а потом покончил с собой

В Москве мужчина застрелил свою знакомую и ее дочь, после чего покончил с собой. В Министерстве иностранных дел России уже заявили, что погибший был их сотрудником, сообщают РИА Новости.
По данным следствия, женщина вместе с дочерью была в гостях у давнего знакомого. Во время встречи тот достал ружье и выстрелил не менее двух раз. Мать и дочь скончались на месте, а мужчина покончил с собой.
Позднее стало известно, что мужчина был сотрудником Министерства иностранных дел. В ведомстве подтвердили эту информацию. "Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы", — заявили информагентству в департаменте информации и печати.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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