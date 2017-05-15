В Москве сотрудник МИД застрелил знакомую и её дочь, а потом покончил с собой

По данным следствия, женщина вместе с дочерью была в гостях у давнего знакомого. Во время встречи тот достал ружье и выстрелил не менее двух раз. Мать и дочь скончались на месте, а мужчина покончил с собой.

Позднее стало известно, что мужчина был сотрудником Министерства иностранных дел. В ведомстве подтвердили эту информацию. "Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы", — заявили информагентству в департаменте информации и печати.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.