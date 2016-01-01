В Москве сотрудники автомойки украли машину, чтобы похитить новогодние елки

В отдел полиции обратился охранник елочного рынка, который сообщил о хищении четырех елок. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 28-летний жители Москвы, работающие на автомойке в одном из паркингов города.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, находясь на рабочем месте, воспользовались отсутствием хозяина автомобиля марки "Вольво" и угнали иномарку. Проехав на рынок, мужчины похитили елки, после чего вернули машину на автомойку. Мужчины попытались сбыть похищенный товар, но были задержаны.

По данному факту возбудили уголовные дела.