В Москве сотрудники автомойки украли машину, чтобы похитить новогодние елки

Полицейские задержали в Москве сотрудников автомойки, подозреваемых в угоне машины клиента и хищении новогодних елок, сообщает пресс-служба столичной полиции.
В отдел полиции обратился охранник елочного рынка, который сообщил о хищении четырех елок. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 28-летний жители Москвы, работающие на автомойке в одном из паркингов города.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, находясь на рабочем месте, воспользовались отсутствием хозяина автомобиля марки "Вольво" и угнали иномарку. Проехав на рынок, мужчины похитили елки, после чего вернули машину на автомойку. Мужчины попытались сбыть похищенный товар, но были задержаны.
По данному факту возбудили уголовные дела.
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