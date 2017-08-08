В Москве стартовал процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Улюкаева

Улюкаева доставили в суд на машине ФСИН.

Перед слушанием он подтвердил, что не признает вину. "Нет, конечно", — ответил он на вопрос журналистов.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность в России (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в должности главы Минэкономразвития, Улюкаев получил взятку в размере 2 млн долларов США за положительное заключение его ведомства по поводу возможности приобретения ПАО "АНК Роснефть" госпакета акций компании "Башнефть", пишет znak.com.

С началом уголовного расследования президент РФ Владимир Путин снял Улюкаева с поста министра экономического развития. На его место был назначен Максим Орешкин.