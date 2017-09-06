В Москве священник травмировал прихожанку тяжелым крестом

Женщина отстояла службу и попросила священника благословить ее. Тот не рассчитал траекторию движения тяжелого креста и случайно ударил им женщину по лбу.

В больнице диагностировали сотрясение мозга. Но зла на священника москвичка не держит. "От души душевно в душу", — сказала прихожанка.