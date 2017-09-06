В Москве священник травмировал прихожанку тяжелым крестом

В храме Успения Пресвятой Богородицы в московском районе Вешняки 45-летняя прихожанка получила сотрясение мозга. Прямо из церкви женщину увезли в больницу.
Женщина отстояла службу и попросила священника благословить ее. Тот не рассчитал траекторию движения тяжелого креста и случайно ударил им женщину по лбу.
В больнице диагностировали сотрясение мозга. Но зла на священника москвичка не держит. "От души душевно в душу", — сказала прихожанка.
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