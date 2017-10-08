В Москве тело хозяйки проданной квартиры найдено в комоде

Об исчезновении женщины 1966 года рождения в следственные органы сообщили ее родственники. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и мошенничестве. Во время обысков в одной из комнат проданной квартиры в комоде было обнаружено тело пропавшей женщины.

При визуальном осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, пишет bfm.ru.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.