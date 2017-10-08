В Москве тело хозяйки проданной квартиры найдено в комоде

Женщину убили после продажи трехкомнатной квартиры в Москве, сообщают РИА Новости.
Об исчезновении женщины 1966 года рождения в следственные органы сообщили ее родственники. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и мошенничестве. Во время обысков в одной из комнат проданной квартиры в комоде было обнаружено тело пропавшей женщины.
При визуальном осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, пишет bfm.ru.
Подозреваемые в совершении преступления задержаны, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.