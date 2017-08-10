Три московских жулика "развели" барнаульского предпринимателя на 5 миллионов

В одном из офисов в центре Москвы трое неизвестных похитили у предпринимателя из Барнаула 5 миллионов рублей. 41-летний житель Алтайского края обратился с заявлением в полицию, сообщает агентство "Москва".
По данным правоохранителей, барнаулец обратился за помощью 7 августа, он сообщил, что некие люди мошеническим путем выманили у него большую сумму денег в офисе на площади Тверской Заставы. Оперативники смогли задержать одного из подозреваемых. Им оказался 53-летний уроженец республики Карелия, проживающий в Истринском районе Московской области.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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