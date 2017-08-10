Три московских жулика "развели" барнаульского предпринимателя на 5 миллионов

По данным правоохранителей, барнаулец обратился за помощью 7 августа, он сообщил, что некие люди мошеническим путем выманили у него большую сумму денег в офисе на площади Тверской Заставы. Оперативники смогли задержать одного из подозреваемых. Им оказался 53-летний уроженец республики Карелия, проживающий в Истринском районе Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.