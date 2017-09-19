В Москве уроженцы Кавказа отрезали ухо охраннику, заступившемуся за девушек

Инцидент произошел ночью 18 сентября. Двое охранников-контролеров (один из них — 41-летний пенсионер МВД) после смены шли по Архангельскому переулку в центре Москвы. Мужчины услышали крики со стороны Чистопрудного бульвара. Подойдя ближе, они увидели, как четверо молодых людей, похожих на уроженцев Кавказа, пристают к двум девушкам, пишет издание.

Охранники сделали молодым людям замечание. В ответ раздалась нецензурная брань, и кавказцы, достав ножи, напали на мужчин. Экс-сотрудник МВД получил ранение ножом в живот, а его коллеге нападавшие помимо множественных колото-резаных ран отрезали ухо.

По данным "МК", девушки, к которым приставали молодые люди, начали звать на помощь. На крики из соседнего здания выскочил еще один охранник и подоспели двое прохожих. Преступникам удалось скрыться.

Пострадавших мужчин-охранников в тяжелом состоянии доставили в институт им. Склифосовского, где им оказали помощь.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Злоумышленникам на вид до 25 лет, трое с бородами, одеты в джинсы и куртки, четвертый — бритый наголо, в классическом костюме", — пишет "МК".

Полицейские устанавливают их личность и выясняют местонахождение, пишет bfm.ru.