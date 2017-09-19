В Москве уроженцы Кавказа отрезали ухо охраннику, заступившемуся за девушек

756
Сегодня, 06:34.
Происшествия

Уроженцы Кавказа в центре Москвы напали на двоих мужчин, вступившихся за девушек, пишет "МК".

Мужчина с ножом.
Мужчина с ножом. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Инцидент произошел ночью 18 сентября. Двое охранников-контролеров (один из них — 41-летний пенсионер МВД) после смены шли по Архангельскому переулку в центре Москвы. Мужчины услышали крики со стороны Чистопрудного бульвара. Подойдя ближе, они увидели, как четверо молодых людей, похожих на уроженцев Кавказа, пристают к двум девушкам, пишет издание.

Охранники сделали молодым людям замечание. В ответ раздалась нецензурная брань, и кавказцы, достав ножи, напали на мужчин. Экс-сотрудник МВД получил ранение ножом в живот, а его коллеге нападавшие помимо множественных колото-резаных ран отрезали ухо.

По данным "МК", девушки, к которым приставали молодые люди, начали звать на помощь. На крики из соседнего здания выскочил еще один охранник и подоспели двое прохожих. Преступникам удалось скрыться.

Пострадавших мужчин-охранников в тяжелом состоянии доставили в институт им. Склифосовского, где им оказали помощь.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Злоумышленникам на вид до 25 лет, трое с бородами, одеты в джинсы и куртки, четвертый — бритый наголо, в классическом костюме", — пишет "МК".

Полицейские устанавливают их личность и выясняют местонахождение, пишет bfm.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров