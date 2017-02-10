В Москве задержали педофила, надругавшегося над мальчиками

В Москве арестован мужчина, который подозревается в надругательстве над мальчиками, сообщила 10 февраля старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, 49-летний Геннадий Семенов с 2009 по 2017 годы в своей квартире дома по Вешняковской улице совершал в отношении двух мальчиков 2001 года и мальчика 2003 годов рождения действия сексуального характера, а также понуждал к их совершению. Следователи установили, что он знакомился с детьми на улице, представлялся им Геной, просил переходить на "ты". Завязав дружескую беседу, он приглашал детей к себе домой.
Юлия Иванова,
старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве по взаимодействию со СМИ:
Продолжается расследование уголовного дела в отношении Геннадия Семенова. Он подозревается в совершении преступлений… "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "понуждение к совершению иных действий сексуального характера.
Родители вместе с детьми обратились с заявлением в правоохранительные органы, после чего следователи завели уголовное дело, отметила Иванова. По месту жительства и регистрации фигуранта провели обыск, изъяли диски с видеозаписями "порнографического содержания". Назначены психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы.
Сегодня Семенов по ходатайству следствия заключен под стражу. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. Юлия Иванова сообщила, что "проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и возможное выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности".
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