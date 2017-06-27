В Москве задержали претендента на "криминальный трон" сибирского региона

Встреча прошла в грузинском ресторане на Рублевке. Там собрались лица, причисляющие себя к категории так называемых "воров в законе" из Москвы и Новосибирской области.

"В результате проведенных мероприятий доставлены в отдел полиции 11 человек, в том числе так называемые воры в законе Каха Гальский, Гуджа Кутаисский. Все доставленные отработаны на причастность к ранее совершенным преступлениям, проверены по учетам МВД России", — уточнили в МВД РФ.

В операции участвовали сотрудники СОБРа "Рысь", Росгвардии и новосибирские полицейские.

Криминальные авторитеты хотели обсудить назначение Павла Брусунцева по кличке Паша Бешеный "смотрящим" за Новосибирской областью, уточняет сайт "Прайм Крайм". Сибирский регион также представлял Руслан Слюсарь.

Последний известный новосибирский вор в законе — Антип — был задержан в 2014 году. Его признали виновным в групповом избиении заключенного СИЗО №1 Новосибирска. За кличкой "Антип" скрывался 46-летний уроженец Барышево Евгений Антипов. В истории с СИЗО фигурировал и Паша Бешеный.

В 1990-е его судили за вымогательство и дважды продлевали срок за избиение других заключенных: "Одному из потерпевших он засунул в задний проход ножку от стула, отчего тот скончался". Из мест лишения свободы Антипов, бывший смотрящим за исправительной колонией № 8, вышел в декабре 2012 года, после чего за ним был установлен административный надзор на восемь лет. Из-за невозможности покидать Новосибирск его "короновали" заочно в Турции по скайпу. "Крестными отцами" Антипа называли Костыля, Муху и Зюзю, пишет Тайга.инфо.