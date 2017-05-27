В Москве задержали ребенка, который репетировал "Гамлета" на улице

Изначально сообщили, что девятилетний мальчик был на улице без присмотра взрослых и приставал к прохожим. Об этом написали ведущие федеральными СМИ, в том числе РБК. Якобы он попрошайничал, декламируя стихи Шекспира. На опубликованных в соцсетях фото видно, что перед ребенком стоит открытая сумка, в которую можно было бы кидать деньги.

Позже "Комсомольская правда" написала, что полицейские грубо затащили ребенка в машину, хотя ему на помощь кинулась находившаяся поблизости мачеха. Происшествие запечатлела на камеру находившаяся поблизости журналистка Люся Штейн. Она опубликовала кадры в соцсетях, на которых ребенок сидит в машине полицейских один в истерике. В участок его увезли одного.

Отец ребёнка Игорь Скавронски пояснил журналистам, что его сын вовсе не попрошайничал, как решили полицейские. Он ходит в театральный кружок, и такие выступления на публике - своего рода репетиция и борьба с комплексами. И ребёнок был не один, за ним присматривала его жена. "Мой сын читал "Гамлета", - сказал мужчина. - Что такого плохого он делал?" На помощь семье подоспели адвокаты Татьяна Соломина и Анастасия Саморукова.

"На данный момент ребенок находится дома. Его отцу принес извинения сам заместитель начальника полиции из отдела охраны общественного порядка. Недавний протокол будет полностью аннулирован", - такой пост выставила в своем Twitter Татьяна Соломина. Также она отметила, что в отношении работников полиции, арестовавших 9-летнего ребенка, будет проведена соответствующая служебная проверка. Составленный на отца мальчика протокол, согласно статье о несоблюдение отцом несовершеннолетнего ребенка воспитательных обязанностей, аннулируется.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы, пишет РИА Новости.



