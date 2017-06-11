Топ-менеджера "Роснано" задержали за махинации на 700 млн рублей

Горькова задержали после того, как он купил билет, чтобы улететь за границу.

"В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу",— сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Андрей Горьков с 2011 по 2013 годы постоянно размещал денежные средства "Роснано" "в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания, в целях финансирования деятельности банка". Следователи отмечают, что в результате деятельности подозреваемого Общество лишилось более 738 млн руб. "При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.",— сказано в сообщении СКР.

В апреле следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Их обвиняют в том, что незадолго до краха банка они вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., а также в том, что преднамеренно обанкротили Смоленский банк, пишет "Коммерсантъ".