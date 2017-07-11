В Москве женщина загорелась во время распития алкоголя

В Москве загорелась женщина во время распития спиртного, сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Вечером 10 июля на Ленинградском проспекте, д. 75 компания граждан распивала спиртные напитки. В ходе застолья одна из женщин по невыясненным причинам загорелась.
"Сотрудники правоохранительных органов пообщались со всеми очевидцами произошедшего, но показания поступают очень противоречивые. Один из свидетелей сообщил, что женщина попыталась прикурить сигарету, и у нее вспыхнули волосы, и, несмотря на усилия ее знакомых, она получила тяжелые ожоги", — сказал собеседник агентства.
Женщина находится в реанимации.
В столичном главке МВД агентству сообщили, что в 22.30 полиции из медучреждения поступила информации о госпитализации женщины с телесными повреждениями. "По факту случившегося проводится проверка", — сказали в ведомстве.
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