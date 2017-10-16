В Москве зарезали шампуром парикмахера-мигранта за 200-рублевую стрижку

В Новой Москве полицейскими раскрыто жестокое и поразительное по своей дерзости убийство парикмахера Дастана Адеханова.
Схватить убийцу удалось благодаря размещенной в соцсетях видеозаписи, которая была сделана системой наружного наблюдения. Установлено, что с 24-летним приезжим из Узбекистана расправился его клиент, недовольный простой стрижкой, обошедшейся ему в 200 рублей.
Убийство произошло во второй половине дня 13 октября в поселке Первомайское на территории Новой Москвы.
В тот же вечер в соседнем Троицке по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний житель одного из райцентров Кировской области, сообщил "Московский комсомолец". Задержанным оказался некий Павел, который ранее был дважды судим в за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.
Ранее о происшествии рассказал на своей странице в Facebook член Совета Федерации Антон Беляков. По его версии, за день до убийства молодой человек стригся в парикмахерской у Адеханова и остался недоволен качеством работы. На следующий день он вернулся в салон и потребовал переделать стрижку. Между двумя мужчинами возник конфликт. Рассержанный клиент вытащил парикмахера на улицу, где трижды ударил его в сердце принесенным с собой шампуром.
От полученных ранений 24-летний Адеханов, приезжий из Узбекистана, скончался на месте, тогда как его убийца хладнокровно покинул место происшествия несмотря на то, что преступление было совершенно на глазах многочисленных свидетелей. Этот момент и попал на видео, уже вызвав значительный общественный резонанс, пишет znak.com.
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