В Москву из Сирии прилетели дятлы

Обычно сирийские дятлы гнездятся в дуплах, выдалбливая каждый год новое. Чаще всего они располагаются в стволе дерева на высоте от одного до шести метров, редко выше.

В отличие от остальных дятлов, как правило насекомоядных, около половины рациона сирийского дятла составляет растительная пища. Больше всего он любит различные косточковые плоды.

Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам. Чаще всего они издают односложное "кик". "Барабанная" дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла.

Отмечается, что появление этого южного вида дятлов в Битцевском лесу говорит о расширении его ареала на север.