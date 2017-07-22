В Москву из Сирии прилетели дятлы

В Битцевском лесу Москвы обнаружили редкого сирийского дятла. Сотрудники обнаружили молодую птицу, поэтому вполне вероятно, что она родилась уже здесь, сообщает сайт столичной мэрии.
Обычно сирийские дятлы гнездятся в дуплах, выдалбливая каждый год новое. Чаще всего они располагаются в стволе дерева на высоте от одного до шести метров, редко выше.
В отличие от остальных дятлов, как правило насекомоядных, около половины рациона сирийского дятла составляет растительная пища. Больше всего он любит различные косточковые плоды.
Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам. Чаще всего они издают односложное "кик". "Барабанная" дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла.
Отмечается, что появление этого южного вида дятлов в Битцевском лесу говорит о расширении его ареала на север.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.