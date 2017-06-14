В Мурманске мужчина вылил кипящий суп на голову бывшей жене

В Мурманске мужчина во время ссоры вылил на голову бывшей жене кастрюлю кипящего супа, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Жительница областного центра 1981 года рождения обратилась к медикам с ожогами лица первой степени. Полицейские выяснили, что телесные повреждения женщине причинил бывший муж. Он пришел в гости, внезапно началась ссора на почве давнего конфликта. Мужчина схватил кастрюлю, где варился суп, и опрокинул ее на голову бывшей жене, после чего вызвал скорую помощь и признался полиции в совершенном деянии.
Травмы расцениваются как легкой степени тяжести. Эмоциональному мужу грозит до двух лет лишения свободы, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.