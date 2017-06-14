В Мурманске мужчина вылил кипящий суп на голову бывшей жене

Жительница областного центра 1981 года рождения обратилась к медикам с ожогами лица первой степени. Полицейские выяснили, что телесные повреждения женщине причинил бывший муж. Он пришел в гости, внезапно началась ссора на почве давнего конфликта. Мужчина схватил кастрюлю, где варился суп, и опрокинул ее на голову бывшей жене, после чего вызвал скорую помощь и признался полиции в совершенном деянии.

Травмы расцениваются как легкой степени тяжести. Эмоциональному мужу грозит до двух лет лишения свободы, пишет bfm.ru.