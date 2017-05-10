В МВД назвали количество участников "Бессмертного полка" в России

Шествие "Бессмертного полка" объединило 7,8 миллионов человек по всей территории Российской Федерации, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В прошлом году, по данным МВД, в шествии "Бессмертный полк" приняло участие 6,2 миллиона человек. В Москве участниками стали более 850 тысяч человек против 700 тысяч в прошлом году, пишет bfm.ru.
В Барнауле по проспекту Ленина прошествовали с портретами своих близких порядка 62 тысяч человек.
Справка
Гражданскую акцию памяти "Бессмертный полк" придумали томские журналисты из "ТВ2". Они предложили на специальном сайте вписывать истории своих воевавших предков, а 9 Мая прийти с их портретами на шествие. Сегодня на сайте проекта внесено почти 378 тыс. историй, из них более 30 тыс. - в разделе Алтайского края. В первый раз, в 2013 году, акция собрала 12 тыс. человек только в краевой столице, а в этом году — более 100 тыс. человек по всему краю.
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