В МВД предложили ужесточить наказание за браконьерство

МВД России предложило ввести уголовное наказание за браконьерство и незаконный оборот природных ресурсов, говорится в законопроекте, предложенном ведомством.
За эти правонарушения предполагается лишать свободы на сроки от 2 до 5 лет.
В соответствии с законопроектом, изменения могут быть внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
В частности, предлагается дополнить статью 253 УК ("Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России") мерой наказания в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Также статью 256 УК ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов") планируется дополнить наказанием в виде тюремного заключения на год за исследования, поиск и разведку в целях незаконного вылова животных.
Кроме того, изменения предлагается внести и в статью 258 УК ("Незаконная охота"), пишет bfm.ru.
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