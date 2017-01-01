В МВД предложили ужесточить наказание за браконьерство

161
Сегодня, 12:40.
Жизнь

МВД России предложило ввести уголовное наказание за браконьерство и незаконный оборот природных ресурсов, говорится в законопроекте, предложенном ведомством.

Браконьеры охотятся на аргали.
Браконьеры охотятся на аргали. Фото: "Сайлюгемский парк".

За эти правонарушения предполагается лишать свободы на сроки от 2 до 5 лет.

В соответствии с законопроектом, изменения могут быть внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В частности, предлагается дополнить статью 253 УК ("Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России") мерой наказания в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Также статью 256 УК ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов") планируется дополнить наказанием в виде тюремного заключения на год за исследования, поиск и разведку в целях незаконного вылова животных.

Кроме того, изменения предлагается внести и в статью 258 УК ("Незаконная охота"), пишет bfm.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...