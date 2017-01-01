В МВД предложили ужесточить наказание за браконьерство

За эти правонарушения предполагается лишать свободы на сроки от 2 до 5 лет.

В соответствии с законопроектом, изменения могут быть внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В частности, предлагается дополнить статью 253 УК ("Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России") мерой наказания в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Также статью 256 УК ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов") планируется дополнить наказанием в виде тюремного заключения на год за исследования, поиск и разведку в целях незаконного вылова животных.

Кроме того, изменения предлагается внести и в статью 258 УК ("Незаконная охота"), пишет bfm.ru.