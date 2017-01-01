В начале 2017 года рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару США и евро на Московской бирже в начале торгов 3 января благодаря росту нефтяных цен и позитивной динамике мировых рынков капитала, сообщает "Интерфакс".
По данным Московской биржи, курс доллара упал более чем на 0,2 пункта и торговался чуть выше 61 рубля, а евро снизился на 0,5 пунктов и стоил менее 64 рублей на начало торгов.
Официальный курс валют, который устанавливает Центробанк, останется прежним до 9 января включительно. Его ЦБ установил 31 декабря 2016 года: доллар стоит 60,65 рубля, а евро — 63,81.
Примечательно, что в конце декабря 2015 года доллар стоил 73,59 рубля, а евро — 80,43 рубля. Курс рубля в прошлом году поднялся на 20,1 процента по отношению к доллару, а к евро - на 24,7 процента (данные Московской биржи), пишет "Российская газета".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.