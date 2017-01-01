В начале 2017 года рубль укрепился к доллару и евро

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Сегодня, 18:32.
Экономика

Рубль укрепился к доллару США и евро на Московской бирже в начале торгов 3 января благодаря росту нефтяных цен и позитивной динамике мировых рынков капитала, сообщает "Интерфакс".

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю. Фото: vk.com/sportparkbarnaul.

По данным Московской биржи, курс доллара упал более чем на 0,2 пункта и торговался чуть выше 61 рубля, а евро снизился на 0,5 пунктов и стоил менее 64 рублей на начало торгов.

Официальный курс валют, который устанавливает Центробанк, останется прежним до 9 января включительно. Его ЦБ установил 31 декабря 2016 года: доллар стоит 60,65 рубля, а евро — 63,81.

Примечательно, что в конце декабря 2015 года доллар стоил 73,59 рубля, а евро — 80,43 рубля. Курс рубля в прошлом году поднялся на 20,1 процента по отношению к доллару, а к евро - на 24,7 процента (данные Московской биржи), пишет "Российская газета".

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