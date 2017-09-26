В начале ноября в Новосибирске пройдет II Сибирский производственный форум

Подобный формат мероприятия уникален для региона. В первый день будут организованы экскурсии на производства крупнейших компаний СФО, таких как: "ТехноНИКОЛЬ-Сибирь", АО "Экран", ГК "Обувь России", "ДИНАЛ" и NPM Group. Во второй день будут проходить пленарные заседания и дискуссии, в третий — мастер-классы по основным аспектам управления: продажи и маркетинг для производственных предприятий, совершенствование операций, управление персоналом, информационное и юридическое обеспечение деятельности.

Всего более тридцати ведущих экспертов производственной сферы разберут кейсы на примере своего бизнеса. Среди спикеров: Павел Бобошик, председатель Совета директоров АО "Завод "Экран", Виталий Фролов, директор по интеграции новых активов компании "ТехноНИКОЛЬ", Владимир Яцына, совладелец компании "Родная земля", генеральный директор УК "ЛендФинанс", Андрей Попов, генеральный директор компании "Динал", Дмитрий Карпенко, IT-директор ГК "Обувь России", Михаил Пясковский, генеральный директор компании "ИнфоСофт", Иван Григорьев, директор компании "LOGEEKs", Петр Тугулев, директор ООО "ПКБ-ТИС", и другие.

Участники Форума познакомятся с успешными практиками, обменяются опытом, получат ключевые навыки для повышения производительности производства и увидят направления для опережающего развития. Как создать комплексную систему повышения производительности компании, перейти от местной конкуренции к глобальному лидерству, управлять эффективностью производства от становления компании до этапа зрелости, привлекать инвестиции в условиях ограниченных и дорогих ресурсов, — эти и многие другие вопросы обсудят на СибПроФоруме.

В этом году форум проводится во второй раз. К участию в мероприятии приглашаются: собственники и руководители производственных компаний Сибирского региона, крупный и средний бизнес; руководители направлений производственных компаний (маркетинг, финансы, IT и т.п.).

Официальный информационный партнер форума — ИА "Интерфакс-Сибирь". Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.

Организационные партнеры — КГ "Управленческая практика" и "Сибирская Юридическая Компания".

Более подробная информация о проекте на сайте: sibproforum.ru