В налоговых декларация американского президента нашли российские деньги

Первым исключением стала сделка, заключенная Трампом в 2008 году с Дмитрием Рыболовлевым, в рамках которой российский миллиардер выкупил особняк Трампа в Палм-Бич за $95 млн. Комментируя ранее эту сделку, Трамп говорил, что покупатель "просто оказался из России", и сам он с Рыболовлевым даже не встречался.

Второй "российской" сделкой Трампа стал контракт на проведение в Москве в 2013 году конкурса красоты "Мисс Вселенная", в рамках которого основной владелец Crocus Group Арас Агаларов выплатил фирме Трампа $14 млн. Юристы утверждают, что больше никаких доходов из России нынешний президент не получал, и никаких финансовых обязательств перед российскими гражданами у него нет. При этом не исключено, что компании миллиардера получали платежи за оказываемые услуги от россиян наряду с гражданами других стран. В AP пояснили, что адвокаты Трампа не опубликовали сами налоговые декларации, поэтому агентство не в состоянии проверить корректность сделанных ими выводов, пишет bfm.ru.



10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования его связей с Россией. Таким образом он среагировал на выпад со стороны сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ранее тот заявил о необходимости изучить якобы деловые отношения 45-го президента США с Москвой.