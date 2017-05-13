В налоговых декларация американского президента нашли российские деньги

Изучение налоговых деклараций президента США Дональда Трампа показало, что за последние 10 лет он не имел связанных с Россией доходов, за исключением двух случаев, сообщает Associated Press со ссылкой на адвокатов американского лидера.
Первым исключением стала сделка, заключенная Трампом в 2008 году с Дмитрием Рыболовлевым, в рамках которой российский миллиардер выкупил особняк Трампа в Палм-Бич за $95 млн. Комментируя ранее эту сделку, Трамп говорил, что покупатель "просто оказался из России", и сам он с Рыболовлевым даже не встречался.
Второй "российской" сделкой Трампа стал контракт на проведение в Москве в 2013 году конкурса красоты "Мисс Вселенная", в рамках которого основной владелец Crocus Group Арас Агаларов выплатил фирме Трампа $14 млн. Юристы утверждают, что больше никаких доходов из России нынешний президент не получал, и никаких финансовых обязательств перед российскими гражданами у него нет. При этом не исключено, что компании миллиардера получали платежи за оказываемые услуги от россиян наряду с гражданами других стран. В AP пояснили, что адвокаты Трампа не опубликовали сами налоговые декларации, поэтому агентство не в состоянии проверить корректность сделанных ими выводов, пишет bfm.ru.
10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования его связей с Россией. Таким образом он среагировал на выпад со стороны сенатора-республиканца Линдси Грэма. Ранее тот заявил о необходимости изучить якобы деловые отношения 45-го президента США с Москвой.
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