В напряжении или почему в Барнауле невозможно кататься на двух колесах

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Но речь немного о другом. Недавно я стоял на балконе и заметил, что по стадиону катается девочка на самокате. Оттолкнулась и поехала. Вот же глупая девочка, подумал я. Катается на самокате на свежем воздухе, вместо того чтобы ставить лайки в "Инстаграме".

Но что-то было в этой девочке необычное. Я не сразу сообразил. Проехала круг по стадиону, второй... И тут я понял — она катается на самокате, не отталкиваясь ногой. Просто стоит на площадке и едет, нарезает круги. Раньше ее бы сожгли на костре. Но сейчас даже бабушки уже знают о существовании электросамокатов, таких же велосипедов и даже гироскутеров.

Позже заметил, что на стадионе почти каждый день появляются подростки, которые ездят на всякой электротехнике. Мне настолько понравились гаджеты, что я стал читать по ним специализированные обзоры и, вы знаете, был впечатлен.

Вот, к примеру, электросамокат. Он способен развивать скорость до 25 км\ч. При этом на одном заряде можно проехать примерно километров тридцать, а сама зарядка занимает около 5 часов. То есть поставил на ночь — а утром в бой. И вот что еще играет на пользу электросамокату в отличие от электровелика: самокат компактный и весит около 12 кг.

Теперь к ценам. Очень приличный "китаец" Xiaomi Mijia Electric Scooter продается за 23 тысячи рублей, более продвинутые модели с амортизаторами и рекуперативным электрическим тормозом — в районе 45 тысяч.

Я серьезно заинтересовался вопросом и стал прикидывать, а что, если электросамокат летом в хорошую погоду использовать вместо машины? Я живу на улице Малахова и езжу на работу через "Ашан" — лес — Кутузова — Загородную — Гоголя. Путь от дома до работы — 10 километров, плюс столько же обратно (запаса хода на одной зарядке хватит с лихвой!). По времени на машине все сложно. Иногда удается доехать за 15 минут, иногда — за час. Первый вариант — очень редко. Так что в этом смысле приобретение электросамоката выглядело весьма перспективным. Постоянные заторы заколебали, а тут еще реконструкция моста на шоссе Ленточный бор... Приходится на заправку заезжать только за тем, чтобы весь бензин выжечь, толкаясь в пробке.

Надоело!

В итоге я, 37-летний юноша, всерьез решился покупать электросамокат. Все было на мази, определился с моделью, начал копить деньги. И тут (совершенно забыл про это обстоятельство) я понял, почему моя идея никуда не годится. Сколько бы мы ни писали, сколько бы ни выступали с инициативами, но Барнаул по-прежнему не предусмотрен для передвижения на двух колесах. Можно кататься по стадиону или по "Трассе здоровья" (подробнее — в материале нашего корреспондента Надежды Будриной "Барнаул велосипедный"), но никогда ты не будешь в безопасности на наших автомобильных дорогах. Если даже не воткнешься в старую шину (их зачем-то массово вставили в водосливы на ул. Кутузова), то какой-нибудь веселый водитель раскатает тебя по асфальту.

Так что производители могут сколько угодно совершенствовать технологии, но передвижение по городу все еще остается неудобным и опасным. Почему-то вспоминаются слова штабс-капитана Рыбникова у Куприна: "Что поделаешь? Смерть — это маленькое неудобство в нашей профессии". Вот про это неудобство я и говорю.