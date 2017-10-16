В небе над Канадой произошло необычное авиапроисшествие

Беспилотный летательный аппарат столкнулся с грузовым самолетом коммерческой компании Skyjet airlines, когда тот садился в аэропорту канадского города Квебек, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 12 октября. Дрон врезался в самолет на высоте 450 м в трех километрах от аэропорта. В результате происшествия пострадавших нет. "Это первый случай в Канаде, когда дрон врезается в коммерческий самолет, и я очень рад, что самолет получил лишь незначительные повреждения и смог благополучно приземлиться", — заявил министр транспорта Канады Марк Гарно.
Министр сообщил, что по факту ЧП начато расследование. Согласно канадским законам, беспилотные летательные аппараты должны перемещаться на высоте не более 90 м и как минимум в 5,5 км от аэропортов и других мест, где могут взлетать и садиться самолеты. Штраф за нарушение закона составляет 25 тысяч канадских долларов (около 20 тысяч долларов США), также предусмотрена и уголовная ответственность, пишет bfm.ru.
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