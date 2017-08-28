В небе произошла разгерметизация Boeing, летевшего в Москву из Антальи

Что-то "неладное" пассажиры Boeing 757 почувствовали практически сразу после взлета. Вот что пишет одна из них: "Самолет тяжело набирал высоту. Через полчаса самолет начало трясти. Сначала лайнер завалился на один бок, все начали хвататься за спинки впереди стоящих кресел и друг за друга. И тут раздался щелчок, и выпали маски".

"После масок очень громко пилот закричал в громкоговоритель: немедленно надеть кислородные маски! Самолет начало качать из стороны в сторону. Маски не работали толком, хотя нам потом объясняли, что это мы как-то ими неправильно пользовались. Но резинки на масках были растянуты, они на лице не держались, при этом самолет молился почти хором, никто не понимал, что делать, бортпроводники сидели пристегнутые и тоже комментариев никаких не давали. Там был один только бортпроводник, к сожалению, не знаю его имени, который бегал и пытался помочь, потому что некоторые дети начинали терять сознание, он бегал за нашатырем, отдавал свой кислородный баллон, и только один старался как-то помочь людям, потому что где-то, наверное, по истечении минут десяти, как нас начало трясти и упали маски, в салоне стало очень жарко, воды не было, ничего не было, только потом нам сказали, что самолет вынужден совершить посадку обратно в Анталье", — рассказал пассажир рейса Артур Сабитов.

Максим Курашвили,

специалист по связям с общественностью авиакомпании Royal Flight:

Во-первых, пишут о том, что маски не работали, и пакеты, как их называют пассажиры, были слипшиеся и не раздувались. Раздувание этих пакетов — совершенно необязательное явление при срабатывании масок, то есть достаточно их дернуть, и они активируются. Если пакет не надувается, надо продолжать сохранять спокойное дыхание, им пользоваться, кислород идет в любом случае. Их неисправность — это исключенный вариант, потому что в противном случае были бы совершенно другие последствия, пассажиры бы при разгерметизации столь продолжительное время на борту без кислородных масок находиться не смогли бы. Через 37 минут они сели, и все были живы и здоровы, маски работали исправно. Произошла только лишь разгерметизация, заваливание на правый бок, на левый бок ничего не было, это был просто разворот, чтобы вернуться обратно в аэропорт Антальи. Самолет сел в штатном режиме, никакого пожара не было, а тот запах гари, который почувствовали некоторые пассажиры, связан с тем, что на химическом генераторе, он находится над креслами и к нему подключены маски, естественным образом со временем собирается небольшой слой пыли. При активации генератора происходит его нагревание, это естественный процесс, и вот эта пыль, которая начинает на нем обгорать, дает запах гари.

После приземления пассажиров Royal Flight разместили в отеле на 13 часов, а затем отправили в Москву на резервном судне.

О том, почему о происшествии пассажиры "разговорились" спустя 10 дней, один из летевших на борту объяснил просто: "Мы договаривались с пассажирами распространять информацию по прилету в Москву уже, что будем писать в разные службы, как-то стараться связаться со СМИ. И мы писали и на форумах, и статьи "ВКонтакте" появлялись именно от пассажиров самолета, потому что все вроде как-то и пытались что-то сделать, но информации нигде не было. По каким-то там данным, где-то какие-то небольшие СМИ писали по поводу этого происшествия, но статьи почему-то удалялись, как-то вообще ничего, не было никакой информации. Я сам искал в интернете и ничего не мог найти".