В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

В Нидерландах власти намерены закрыть 5 исправительных учреждений в связи с недостатком заключенных.
Местные социалисты заявили, что к снижению количества осужденных преступников привела слабая работа правоохранительных органов.
Отмечается, что это не первая волна сокращений — в 2013 году было ликвидировано 19 тюрем. Известно, что ранее свободные места в таких учреждениях занимали, в том числе, преступники из Норвегии, причем эта страна была обязана выплатить Нидерландам за аренду 25 млн евро, пишет "Росбалт".
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