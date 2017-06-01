В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

Местные социалисты заявили, что к снижению количества осужденных преступников привела слабая работа правоохранительных органов.

Отмечается, что это не первая волна сокращений — в 2013 году было ликвидировано 19 тюрем. Известно, что ранее свободные места в таких учреждениях занимали, в том числе, преступники из Норвегии, причем эта страна была обязана выплатить Нидерландам за аренду 25 млн евро, пишет "Росбалт".