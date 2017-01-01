В нижегородском детдоме 15-летняя воспитанница задушила девочку

В Нижегородской области 15-летняя девочка подозревается в убийстве 7-летней воспитанницы реабилитационного центра.
В ночь на 5 февраля в социально-реабилитационном центре для детей и подростков в городе Княгинино 15-летняя злоумышленница зашла в спальню, где находились две маленькие девочки, и из-за незначительного повода задушила семилетнюю воспитанницу.
На допросе в присутствии адвоката, педагога и законного представителя преступница созналась следователям в убийстве.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, пишет "Росбалт".
Life, ссылаясь на свои источники, сообщает, что злоумышленница сразу после убийства подозвала свою подругу-сверстницу и в деталях рассказала ей о преступлении. Она зашла в комнату с двумя спящими девочками, уже решив задушить одну из них. При этом убийца не смогла объяснить подруге, зачем она это сделала, сообщил источник издания.
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