В нижегородском детдоме 15-летняя воспитанница задушила девочку

В ночь на 5 февраля в социально-реабилитационном центре для детей и подростков в городе Княгинино 15-летняя злоумышленница зашла в спальню, где находились две маленькие девочки, и из-за незначительного повода задушила семилетнюю воспитанницу.

На допросе в присутствии адвоката, педагога и законного представителя преступница созналась следователям в убийстве.



В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, пишет "Росбалт".

Life, ссылаясь на свои источники, сообщает, что злоумышленница сразу после убийства подозвала свою подругу-сверстницу и в деталях рассказала ей о преступлении. Она зашла в комнату с двумя спящими девочками, уже решив задушить одну из них. При этом убийца не смогла объяснить подруге, зачем она это сделала, сообщил источник издания.