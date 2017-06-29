В Нижнем Новгороде семейная пара утопила в ванне новорожденного

Семейная пара нижегородцев утопила в ванной новорожденного. После супруги вывезли тело в лес. Об этом сообщает СКР по Нижегородской области.
Как установило следствие, 31 января 2016 года 27-летняя женщина самостоятельно родила здорового, доношенного мальчика. Женщина на учет по беременности не вставала и ни разу не обращалась за медпомощью.
1 февраля женщина и ее с 29-летний муж утопили мальчика в ванной, после чего вывезли тело погибшего ребенка в лесополосу. Погибшего ребенка позже нашли геодезисты.
В марте 2016 года подозреваемых задержали. В ходе предварительного расследования супруги признали вину.
28 июня 2017 года суд признал супругов виновными по статьям "покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц" и "убийство матерью новорожденного ребенка". Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, а подсудимой – 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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