В Нижнем Новгороде семейная пара утопила в ванне новорожденного

Как установило следствие, 31 января 2016 года 27-летняя женщина самостоятельно родила здорового, доношенного мальчика. Женщина на учет по беременности не вставала и ни разу не обращалась за медпомощью.

1 февраля женщина и ее с 29-летний муж утопили мальчика в ванной, после чего вывезли тело погибшего ребенка в лесополосу. Погибшего ребенка позже нашли геодезисты.

В марте 2016 года подозреваемых задержали. В ходе предварительного расследования супруги признали вину.

28 июня 2017 года суд признал супругов виновными по статьям "покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц" и "убийство матерью новорожденного ребенка". Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, а подсудимой – 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.