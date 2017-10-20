В ночь на субботу в Алтайском крае можно будет наблюдать "звёздный дождь"

Метеоры сгорают, входя в атмосферу Земли на скорости около 60 километров в секунду. Невооруженным глазом падающую звезду в небе можно будет видеть каждые три минуты, если его не заволокут тучи.

Как сообщила Наталья Ненахова, старший научный сотрудник Барнаульского планетария, ночью созвездие Ориона находится достаточно высоко в юго-восточной части горизонта, поэтому Ориониды мы наблюдаем только после полуночи. Наблюдать небесное шоу можно при условии ясного неба и лучше вдали от города, чтобы его огни не мешали.