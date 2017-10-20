В ночь на субботу в Алтайском крае можно будет наблюдать "звёздный дождь"

В ночь на субботу жители Алтайского края, возможно, смогут наблюдать метеорный поток Ориониды, порождённый кометой Галлея. Он достигнет пика активности, и Земля будет проходить через поток осколков, достигающих в диаметре 10 метров, сообщают "Вести Алтай".
Метеоры сгорают, входя в атмосферу Земли на скорости около 60 километров в секунду. Невооруженным глазом падающую звезду в небе можно будет видеть каждые три минуты, если его не заволокут тучи.
Как сообщила Наталья Ненахова, старший научный сотрудник Барнаульского планетария, ночью созвездие Ориона находится достаточно высоко в юго-восточной части горизонта, поэтому Ориониды мы наблюдаем только после полуночи. Наблюдать небесное шоу можно при условии ясного неба и лучше вдали от города, чтобы его огни не мешали.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.