В ночном клубе Великого Устюга застрелили бойца ММА

19-летний спортсмен встал на защиту администратора заведения, который пытался не пропустить трех агрессивно настроенных мужчин. После словесной перепалки они удалились, но затем вернулись с оружием.

Нападавшими оказались Серей Попов, Алексей Бучнев и Алексей Глазачев. 31-летний Попов выстрелил в спортсмена из ружья, ранил его в ногу, и Раздрогов скончался от потери крови.

Охрана клуба попыталась собственными силами остановить нападавших, но один из них несколько раз выстрелил в сторону сотрудников заведения из травматического пистолета.

Подозреваемые задержаны. Все они имеют судимости.

Погибший боец — четырехкратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратный призер России по армейскому рукопашному бою и победитель первенства Архангельской области по ММА, пишет bfm.ru.