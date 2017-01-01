В ночном клубе Великого Устюга застрелили бойца ММА

В одном из ночных клубов Великого Устюга убит боец смешанного стиля Денис Раздрогов, сообщает gorodche.ru.
19-летний спортсмен встал на защиту администратора заведения, который пытался не пропустить трех агрессивно настроенных мужчин. После словесной перепалки они удалились, но затем вернулись с оружием.
Нападавшими оказались Серей Попов, Алексей Бучнев и Алексей Глазачев. 31-летний Попов выстрелил в спортсмена из ружья, ранил его в ногу, и Раздрогов скончался от потери крови.
Охрана клуба попыталась собственными силами остановить нападавших, но один из них несколько раз выстрелил в сторону сотрудников заведения из травматического пистолета.
Подозреваемые задержаны. Все они имеют судимости.
Погибший боец — четырехкратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратный призер России по армейскому рукопашному бою и победитель первенства Архангельской области по ММА, пишет bfm.ru.
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