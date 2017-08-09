В Новоалтайске 3-летний мальчик открыл окно ключами и выпал

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Вечером 7 августа 2017 года, из окна многоквартирного дома в Новоалтайске выпал 3-летний мальчик. Ребенка с травмами доставили в городскую больницу. Он находится в палате интенсивной терапии.

Окно. Семья.
Окно. Семья. Фото: Михаил Хаустов.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, взрослые находились в квартире, но вышли в другую комнату и оставили ребенка без внимания. В отсутствии взрослых малыш достал ключи, спрятанные от него в комоде, и открыл окно. Облокотившись на москитную сетку, мальчик выпал из окна. Ребенок упал с высоты первого этажа, но неудачно, и получил тяжелые травмы.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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