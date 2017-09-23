В Новоалтайске при загадочных обстоятельствах пропал полицейский

Лейтенант полиции Сергей Данько вышел с работы в Новоалтайске 21 сентября и пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ориентировке говорится, что полицейский был в форме и имел при себе табельное оружие. Сергей Данько обслуживает район Белоярска.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-38532-40194, 40102, 8-913-212-20-18.
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