В Новоалтайске при загадочных обстоятельствах пропал полицейский

В ориентировке говорится, что полицейский был в форме и имел при себе табельное оружие. Сергей Данько обслуживает район Белоярска.

В Новоалтайске пропал полицейский.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-38532-40194, 40102, 8-913-212-20-18.