В Новоалтайске произошёл пожар на СТО

Пожар в Новоалтайске. Фото: altapress.ru. Пожар в Новоалтайске. Фото: Кристина Черных в vk.com/barneos22. Пожар в Новоалтайске. Фото: Денис Самсонов в vk.com/barneos22.

Дым от пожара виден с разных концов города. Оперативных данных о возгорании от МЧС получить пока не удалось.