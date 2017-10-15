В Новоалтайске рано утром вспыхнуло нежилое здание

Сегодня, 12:51.
Происшествия

Рано утром 15 октября в Новоалтайске загорелось нежилое здание. О этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Пожарные и огонь.
Пожарные и огонь. Фото: Михаил Хаустов.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 5:36 утра. В 5:51 пожар ликвидировали 8 человек личного состава и 3 единиц техники.

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