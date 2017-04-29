В Новоалтайске в ДТП погиб мотоциклист без прав

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, столкнулись автомобиль "Хундай Соната" под управлением водителя 1990 года рождения и мотоцикл "Хонда", за рулем которого был мужчина 1988 года рождения. У него не было прав на управление мотоциклом. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.

По факту ДТП проводится проверка.