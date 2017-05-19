В Новоалтайске в трехэтажном доме из-за непотушенной сигареты загорелась квартира

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на пульт диспетчера поступила вчера в 20.50. Когда пожарные подъехали к дому, из окна квартиры на третьем этаже шел дым.

В пресс-службе сообщили, что пожар удалось ликвидировать на ранней стадии. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В пожаре была повреждена мебель и вещи в квартире. Потушить огонь удалось в 21.07.

К тушению пожара от МЧС России привлекали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.