В Новокузнецке мужчина убил знакомого и вывез его тело в Алтайский край

По данным ведомства, 22 марта 2017 года на территории Ельцовского района в Алтайском крае дальнобойщик обнаружил тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти.

Следствие установило, что 19 февраля обвиняемый был вместе с убитым в Новокузнецке около его дома. Мужчины поссорились и обвиняемый несколько раз ударил мужчину рукой по голове. После того как он упал на землю, обвиняемый несколько раз ударил его головой о твердый предмет. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый погрузил тело погибшего в машину и вывез на территорию Алтайского края, где сбросил его в кювет.

Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.