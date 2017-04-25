В Новокузнецке мужчина убил знакомого и вывез его тело в Алтайский край

В Алтайском крае следователи раскрыли убийство пожилого мужчины, которое было совершено в Новокузнецке. Тело мужчины обнаружили на территории Ельцовского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным ведомства, 22 марта 2017 года на территории Ельцовского района в Алтайском крае дальнобойщик обнаружил тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти.
Следствие установило, что 19 февраля обвиняемый был вместе с убитым в Новокузнецке около его дома. Мужчины поссорились и обвиняемый несколько раз ударил мужчину рукой по голове. После того как он упал на землю, обвиняемый несколько раз ударил его головой о твердый предмет. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление, обвиняемый погрузил тело погибшего в машину и вывез на территорию Алтайского края, где сбросил его в кювет.
Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.
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