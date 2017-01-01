В Новокузнецке росгвардейцы задержали непристойного наркомана с Алтая, застрявшего в сугробе

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина то и дело падал на колени и показывал неприличные жесты. Гражданин шел по обочине в определенном направлении, но его действия вызывали сомнения в адекватности.

Приблизившись к мужчине, правоохранители предположили, что он находится в состоянии наркотического опьянения: он что-то бормотал, а его зрачки были расширены. Вновь упав на колени, гражданин попытался уползти от росгвардейцев и выкинуть сверток с каким-то веществом. Но мужчина не контролировал свое тело и буквально застрял в сугробе, где и был задержан.

Позже выяснилось, что в руке гражданин держал пакетик с наркотическим веществом "микс", которое он и употребил накануне задержания.