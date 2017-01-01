В Новокузнецке росгвардейцы задержали непристойного наркомана с Алтая, застрявшего в сугробе

В Новокузнецке росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину, который вел себя крайне неадекватно. Задержанным оказался житель Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии, пишет А24.ru.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина то и дело падал на колени и показывал неприличные жесты. Гражданин шел по обочине в определенном направлении, но его действия вызывали сомнения в адекватности.
Приблизившись к мужчине, правоохранители предположили, что он находится в состоянии наркотического опьянения: он что-то бормотал, а его зрачки были расширены. Вновь упав на колени, гражданин попытался уползти от росгвардейцев и выкинуть сверток с каким-то веществом. Но мужчина не контролировал свое тело и буквально застрял в сугробе, где и был задержан.
Позже выяснилось, что в руке гражданин держал пакетик с наркотическим веществом "микс", которое он и употребил накануне задержания.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.