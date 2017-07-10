В Новокузнецке во время матча по регби в тренера команды ударила молния

В Новокузнецке состоялся матч четвертого тура чемпионата России по регби между командами "Кубань" и "Металлург".
Игра проходила во время сильного ливня, а разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, и одна из них ударила прямо в главного тренера краснодарской команды Александра Алексеенко, сообщается на сайте клуба "Кубань".
"Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну. Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом.", — поделился впечатлениями после инцидента сам Алексеенко.
Матч завершился со счетом 12:38 в пользу "Кубани", пишет "Росбалт".
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