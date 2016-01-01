В новом кинотеатре Барнаула продают электронные билеты

Новый барнаульский кинотеатр Formula, который недавно открылся в ТРЦ "Праздничный", вместе с традиционными бумажными билетами продает электронные.
Купить билет в кино через сайт в Барнауле можно давно. Но чтобы попасть на сеанс, получить бумажный оригинал в кассе кинотеатра, а значит отстоять очередь. Formula предложила современный вариант сервиса. Покупатель получит на свой смартфон QR-код, который считает контролер на входе в зал. Об этом сообщает официальная группа кинотеатра в ВК.
Напомним, что 23 декабря в ТРЦ "Праздничный" открылся кинотеатр Formula. В нем три кинозала общей вместимостью 500 человек. Особенность - серебряные парящие экраны. Они поглощают лишний свет вокруг изображения, что повышает четкость изображения. Самый большой кинозал оборудован системой 3D звука Dolby Atmos. В этом году это второй новый кинозал в Барнауле. Еще один работает в ТРЦ "Пионер".
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