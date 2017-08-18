В новом сезоне "первая кнопка" закроет четыре телепрограммы

Руководство Первого канала собирается кардинально перестроить эфирную сетку, убрав из нее сразу четыре телепрограммы, пользующихся популярностью у зрителей.
По данным СМИ, вскоре будут закрыты: "Модный приговор", "Давай поженимся!", "Контрольная закупка" и "Первая студия". Как рассказал источник, близкий к руководству телеканала, появление новых программ вместо них стоит ожидать уже в сентябре. Второй этап обновления эфирной сетки начнется в феврале – он будет посвящен предстоящим президентским выборам.
В целом на "первой кнопке" должно появиться больше политических телепрограмм, приуроченных к выборам президента РФ, пишет gazetadaily.ru.
Ранее сообщалось, что вновом сезоне не выйдут программы: "Пусть говорят" Андрея Малахова, "Пока все дома" Тимура Кизякова, "Наедине со всеми" Юлии Меньшовой.
Ведущий Андрей Малахов, по сообщениям, будет вести "Прямой эфир" на "второй кнопке". Юлия Меньшова намерена стать ведущей другой программы. Возможно, это "Сегодня вечером", которую до своего ухода вел Андрей Малахов.
Также Первый канал не продлил контракт с ведущим Александром Олешко.
Но такие кардинальные перемены вполне могут быть и скандальной пиар-кампанией канала накануне нового сезона.
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