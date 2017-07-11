Натовский самолет из Канады приземлился в Новосибирске

В 19.00 10 июля в Толмачево приземлился военный самолет натовский Lockheed С-130 Hercules с канадскими опознавательными знаками.
В группе "Сибирский споттинг" написали, что борт прибыл по программе "Открытое небо".
По международному договору более 30 стран-участниц программы предоставляют свое воздушное пространство для инспекторских полетов. Такие проверки должны предотвратить внезапные атаки на сопредельные территории. Подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года договор разрешает инспекторам снимать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры, передает "НГС".
Напомним, что в 2015 году такой же самолет американских ВВС летал по программе "Открытое небо" над Барнаулом и Бийском.
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