Натовский самолет из Канады приземлился в Новосибирске

В группе "Сибирский споттинг" написали, что борт прибыл по программе "Открытое небо".

По международному договору более 30 стран-участниц программы предоставляют свое воздушное пространство для инспекторских полетов. Такие проверки должны предотвратить внезапные атаки на сопредельные территории. Подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года договор разрешает инспекторам снимать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры, передает "НГС".

Напомним, что в 2015 году такой же самолет американских ВВС летал по программе "Открытое небо" над Барнаулом и Бийском.