В Новосибирске дождь затопил пожарную часть

Из-за неработающей ливневой канализаци в этом июле дождь неоднократно затапливал здание пожарной части № 9, находящейся улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.
В Новосибирске дождь затапливает пожарную часть. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске дождь затапливает пожарную часть. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске дождь затапливает пожарную часть. Фото: vk.com/incident_nsk.
Очевидцы поделились кадрами с очередным потопом на прилегающей к пожарной части территории, в гараже и на кухне у огнеборцев в сообществе "Инцидент Новосибирск".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.