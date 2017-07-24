В Новосибирске дождь затопил пожарную часть

В Новосибирске дождь затапливает пожарную часть. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске дождь затапливает пожарную часть. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске дождь затапливает пожарную часть. Фото: vk.com/incident_nsk.

Очевидцы поделились кадрами с очередным потопом на прилегающей к пожарной части территории, в гараже и на кухне у огнеборцев в сообществе "Инцидент Новосибирск".