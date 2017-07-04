В Новосибирске хотят наказать владельца квадрокоптера, снимавшего митинг оппозиции

Как заявили в ведомстве, проверку этого происшествия начали после обращения городского управления МВД.

Прокуратура установила, что в 13.30, в День России, владелец летательного аппарата "осуществлял несанкционированные полеты" в районе метромоста. Как заявляют правоохранители, не имея разрешения на полеты, владелец квадрокоптера незаконно использовал воздушное пространство в зоне маневрирования самолетов, идущих на посадку в аэропорт Толмачево, что создавало угрозу безопасности полетов.

Административное производство возбуждено по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Теперь это дело должен рассмотреть Ростраснадзор. Владельцу квадрокоптера грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.