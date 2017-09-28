В Новосибирске идут массовые эвакуации из магазинов, школ, заводов и аэропорта

В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуируют людей из десятков зданий. Фото: vk.com/act54.

По данным интернет-издания Сибкрай.ru, которое ведет прямую трансляцию об этих звонках и эвакуации, звонки были в десяток школ, в различные торговые и развлекательные заведения. Силовики приезжали с проверкой в "заминированный" аэропорт Толмачёво, но не нашли взрывного устройства. Был "минирован" автовокзал, звонили в Новосибирский технический университет, откуда эвакуировали студентов и сотрудников. Проверялись станции метро, ряд заводов и другие объекты.

Анатолий Локоть,

мэр Новосибирска:

К сожалению, город Новосибирск подвергся сегодня телефонной атаке. Надо называть вещи своими именами, это телефонный терроризм, когда по звонкам о заминировании приходится выполнять весь комплекс работ. Я вынужден назвать эти цифры: десять школ, 16 торговых объектов, Заксобрание, автовокзал, – рассказал мэр. – Это те объекты, по которым поступало сообщение с угрозой по минированию. Вынуждены были и силовые структуры, и все наши силы спасателей и администрации принимать в этом участие. Вынуждены были остановить занятия, ребятишек выселить. Это все было проведено. Сейчас правоохранители проводят расследование, я очень надеюсь, что те, кто с этими угрозами выступал, кто подверг город испытаниям непростым, что эти лица будут найдены и будет отвечать по закону.

В соседнем с Новосибирском Бердске во время сессии горсовета была эвакуирована местная администрация. Здание было оцеплено, на месте работают полицейские. По данным издания, в полицию поступило сообщение о заложенной в здании администрации бомбе. Также были эвакуированы люди из администрации Искитима.

Напомним, что волна телефонного терроризма идет по России с 10-х чисел сентября. В СМИ указываются различные источники этих атак: от украинских радикалов, до исламских террористов. Однако официальные власти до сих пор не назвали виновников этих звонков. В Новосибирске такая ночь телефонного террора уже была 12 сентября.