В Новосибирске из самолёта высадили дебошира, который повздорил с бортпроводником

В аэропорту "Толмачёво" полиция высадила мужчину, повздорившего с бортпроводником самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Вьетнама в Сургут с дозаправкой в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СФО.
Информация об инциденте поступила транспортным полицейским около 20.10. Выяснилось, что один из пассажиров самолета рейса "Камрань — Сургут" находился на борту в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью и оскорблял бортпроводника. После посадки в Новосибирском аэропорту к самолету прибыла полиция. Пассажир пояснил, что у него при посадке заложило уши, а бортпроводник ему грубо ответил.
Задержанного дебошира сняли с рейса и отправили проходить медэкспертизу, пишет "НГС.Новости".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.