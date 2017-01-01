В Новосибирске из самолёта высадили дебошира, который повздорил с бортпроводником

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Сегодня, 13:47.
Происшествия

В аэропорту "Толмачёво" полиция высадила мужчину, повздорившего с бортпроводником самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Вьетнама в Сургут с дозаправкой в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СФО.

В самолете.
В самолете. Фото: СС0.

Информация об инциденте поступила транспортным полицейским около 20.10. Выяснилось, что один из пассажиров самолета рейса "Камрань — Сургут" находился на борту в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью и оскорблял бортпроводника. После посадки в Новосибирском аэропорту к самолету прибыла полиция. Пассажир пояснил, что у него при посадке заложило уши, а бортпроводник ему грубо ответил.

Задержанного дебошира сняли с рейса и отправили проходить медэкспертизу, пишет "НГС.Новости".

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