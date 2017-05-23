В Новосибирске 17-летняя девушка попала на скамью подсудимых за подделку "больничных"

Подозреваемую задержали сотрудники транспортной полиции в ходе "контрольной закупки". В полицию с заявлением обратился руководитель одного из транспортных предприятий, который сообщил, что сотрудник его компании предоставил листок нетрудоспособности, имеющий признаки подделки. В ходе проверки выяснилось, что работник приобрел больничный за 2 тысячи рублей. Стражам порядка удалось связаться с предполагаемой злоумышленницей под предлогом покупки фиктивной справки. Девушку задержали и провели обыск в ее квартире, где нашли медицинские печати, листки нетрудоспособности, а также тетрадь с записям персональных данных клиентов.

Как установили транспортные полицейские, горожанка нашла незаконную подработку. На одном из сайтов ей предложили за денежное вознаграждение изготавливать и сбывать заказчикам листы нетрудоспособности. Девушка подделывала подписи врачей, ставила печати, а затем передавала листы клиентам. В день фигурантка сбывала по несколько фальшивых "больничных", получая за каждый от 2 до 3 тысяч рублей, часть из которых перечисляла на счет так называемого работодателя. Кроме того, девушка вовлекла в нелегальный бизнес своего сожителя.

В рамках расследования полицейские провели множество экспертиз, включая и почерковедческие, по сличению реальных и поддельных подписей врачей, по изучению печатей медицинских учреждений их оригиналов и подделок. Большинство клиентов девушки оштрафованы.

В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантки по 28 эпизодам преступной деятельности направлено в суд. Ей грозит до двух лет лишения свободы.