В Новосибирске 60-летняя проводница поезда украла телефон у коллеги

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемую подозреваемую. Ею оказалась ранее несудимая коллега потерпевшей — 60-летняя жительница Липецкой области, проработавшая проводником более сорока лет. Выяснилось, что злоумышленница сама пользовалась украденным мобильным телефоном.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За кражу ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.