В Новосибирске 60-летняя проводница поезда украла телефон у коллеги

Линейный отдел МВД России на станции Новосибирск раскрыл кражу сотового телефона стоимостью 9 тысяч рублей у 35-летней проводницы поезда "Белгород-Новосибирск". Мобильный пропал во время стоянки поезда в западном парке, когда женщина отлучилась из своего служебного купе на организационное совещание.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемую подозреваемую. Ею оказалась ранее несудимая коллега потерпевшей — 60-летняя жительница Липецкой области, проработавшая проводником более сорока лет. Выяснилось, что злоумышленница сама пользовалась украденным мобильным телефоном.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За кражу ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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