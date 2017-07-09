В Новосибирске малолетний школьник застрелил своего товарища из охотничьего ружья

В Новосибирске вечером 6 июля 11-летний мальчик случайно убил своего ровесника из дедушкиного ружья. Новосибирский следственный отдел начал процессуальную проверку, возбуждено уголовное дело, сообщает сайт ведомства.
Как стало известно следствию, мальчик вместе с другом поздно вечером пришел в гости к деду и бабушке. Ребятишки достали из шкафа огнестрельное охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-34 и стали из него целиться в разные предметы. В какой-то момент внук хозяев квартиры нажал на курок. То, что ружье заряжено, он не знал. Пуля попала в товарища, который от полученных ран скончался. Взрослых в это время дома не было.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Следователям и криминалистам предстоит выяснить, почему 75-летний гражданин хранил оружие в неположенном месте и есть ли на него разрешительные документы. Известно, что сейф и чехол для ружья в квартире есть, но почему-то по прямому назначению не использовались.
Уже возбуждено уголовное дело по факту небрежного хранения огнестрельного оружие, которое повлекло смерть человека.
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