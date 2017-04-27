В Новосибирске охранник "Спортмастера" напал на подростка в магазине

В подсобке охранник потребовал, чтобы подросток показал содержимое сумки. В ответ на это несовершеннолетний заявил, что ничего не воровал и указал охраннику на то, что досматривать личные вещи граждан вправе только сотрудники правопорядка.

Но охранник магазина не выпускал несовершеннолетнего из подсобного помещения и нецензурно оскорблял. Часть незаконных действий сотрудника охраны подросток зафиксировал на камеру телефона. В какой-то момент охранник нанес подростку рукой удар по лицу, а потом схватил и с силой сжал шею. Подростку удалось вырваться, он убежал из магазина.

Установлено, что происшествие произошло 25 апреля. Пострадавшему — 17 лет.

В областном главке СКР организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за незаконное лишение человека свободы и за побои.